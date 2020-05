Cattiverìe – Vecchi nei pre-cimiteri, bambini nelle scuole-carceri –

A pagare il prezzo più alto al coronavirus sono gli anziani ricoverati nelle Rsa, le case di riposo.

Ma non solo i vecchi vengono rinchiusi in pre-cimiteri, anche i bambini e i ragazzi sono costretti a vivere la maggior parte del tempo in carceri diurne battezzate con nomi fantasiosi come asili, scuole, licei, università.

E, quando ne vengono liberati, rimangono sorpresi di come è fatto il mondo e molti non riescono a conviverci. (Ard)