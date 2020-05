Frecce tricolori avare coi sardi, ma sono solo majorettes –

I sardi si lamentano sui giornali e sui blog locali perché le frecce tricolori hanno sfrecciato giorni fa sul cielo di Cagliari per un totale di soli otto secondi.

A me delle frecce tricolori non m’importa niente, sono soltanto le majorettes dell’aviazione italiana che, come l’esercito e la marina, ha (o dovrebbe avere) altri compiti, come per esempio la difesa del territorio italiano. (Ard)