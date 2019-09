Roma – Grande successo per la IV edizione del Pizza Days, l’evento organizzato dall’Istituto Romano della Pizza che si e’ svolto il 6-7-8 settembre nella storica location dell’Ippodromo Capannelle, a Roma. Circa 3.000 persone durante la tre giorni che ha visto come protagonista assoluta la pizza italiana. Successi di pubblico e impasti dove l’arte bianca ha permesso alla capitale d’Italia di entrare nel Guinness dei Primati. Nella giornata di domenica infatti 1.146 persone, sedute nella tribuna dell’Ippodromo, hanno mangiato tranci di pizza raggiungendo il record mondiale per la festa di pizza piu’ grande del mondo.

“Abbiamo inseguito con determinazione questo record e lo abbiamo raggiunto. È un successo storico per la pizza italiana, made in Italy nel mondo, ma anche per Roma visto che al Guinness hanno partecipato anche persone provenienti da altre citta’ italiane. Un riconoscimento alla Capitale e a tutta la filiera fatta di maestranze ed operatori che quotidianamente fanno della nostra pizza un vanto tricolore oltre che un piatto unico”, ha commentato l’ideatore ed organizzatore del Pizza Days Marco Di Pietro, presidente dell’Irp.

Pizzaioli arrivati da tutta Italia, presente anche il mondo associativo con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e l’Associazione Pizzerie Italiane. Aree ristoro, 5 birrifici e molte degustazioni con la pizza in teglia di Maurizio Del Grande, la pizza tonda di Alessandro Ceci, la pizza napoletana di Massimo Del Mestre, la pizza senza glutine di Abramo Fini, la decorativa del maestro Giovanni Landi con la sua Pizza Art. Spettacoli di pizza acrobatica, workshop e dibattiti, laboratori per bambini, la riscoperta delle farine locali, i prodotti tipici dell’Agro romano dall’olio alla mozzarella, dalle spezie alle erbe fino agli ortaggi autoctoni e infine un omaggio al gelato artigianale italiano con la presenza dell’Associazione italiana Gelatieri.

Pizza a go-go, ma anche intrattenimento con l’elezione di Eleonora Rondina incoronata Miss Pizza Days 2019 e la conclusione di un evento ben riuscito con l’iniziativa contro lo spreco alimentare, ‘Io Non Spreco. Dono!’, a cura dell’Associazione Ecoitaliasolidale, un’occasione per sensibilizzare i partecipanti e il ‘mondo pizza’ verso uno stile di vita solidale, nel rispetto delle materie prime, dell’ambiente e del nostro territorio. Alla fine dell’evento il cibo non utilizzato e’ stato donato ai centri anziani di Corviale ed Ostia Antica.