1 maggio, controlli serrati su spiagge, ciclabili e parchi

Roma – “Confido nel buon senso dei romani, che finora si sono comportati abbastanza bene”. Cosi’ il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in vista dell giornata di festa di domani, venerdi’ primo maggio. La festa dei lavoratori, sara’ una giornata di super lavoro per le forze dell’ordine impegnate nel pattugliamento di strade e zone in cui potrebbero verificarsi assembramenti e violazioni del Dpcm anti contagio, complici anche il bel tempo e l’avvicinarsi della ‘fase 2′. Occhi puntati sul litorale romano, le consolari, le vie di accesso ai laghi e in particolare ville e parchi della Capitale. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale, saranno in strada con uomini e mezzi sul modello operativo gia’ sperimentato in occasione delle giornate di Pasquetta e del 25 aprile.

Sorvegliato speciale il litorale capitolino, con pattuglie miste, dalla zona di Civitavecchia fino ad Anzio e Nettuno. Attenzione speciale alle zone piu’ gettonate per le classiche giornate al mare: Torvajanica, Ostia, Fregene e Fiumicino. Sorvegliate tutte le vie di collegamento al litorale ma anche ai Castelli romani: Appia, Aurelia, Laurentina e Flaminia. Controlli incrociati quelli della Questura di Roma grazie al supporto dell’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Pratica di Mare, che vigilera’ dall’alto su eventuali assembramenti. Sorvegliate speciali da parte di Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale saranno la Cristoforo Colombo, la Via del Mare, ma anche tutte le piste ciclabili e le aree verdi che saranno presidiate e monitorate dagli agenti. La Polizia Fluviale inoltre sorvegliera’ le zone vicino agli arenili ma anche il fiume Tevere. Intensificati anche tutti i dispositivi di controllo per evitare eventuali manifestazioni estemporanee non autorizzate per le norme anticovid.