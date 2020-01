16enni investite, Procura dispone super consulenza su velocità

Roma – Sara’ disposta nei prossimi giorni una maxi consulenza tecnica per stabilire la dinamica dell’incidente in cui hanno perso la vita due 16enni a Corso Francia a Roma, la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso. Al vaglio della Procura in particolare, la velocita’ a cui procedeva il suv guidato dal 20enne Pietro Genovese, il punto di impatto preciso per stabilire in particolare se le vittime fossero fuori o sulle strisce, l’orario e il funzionamento degli impianti semaforici. Intanto nei prossimi giorni verranno riascoltati due testimoni dell’incidente. In particolare, saranno risentiti uno dei due amici che erano a bordo con Genovese e l’autista di una seconda auto che quella sera aveva fatto in tempo a frenare evitando di travolgere Gaia e Camilla mentre attraversavano la strada.