19mila persone controllate: 4 denunce

Roma – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Roma sull’intero territorio della citta’ per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza pubblica. Ieri le verifiche, che hanno subito un ulteriore rafforzamento, sono state oltre 19mila e 14 le denunce.

In particolare nel quadrante nord, in zona Cassia, cinque le persone fermate e deferite all’Autorita’ Giudiziaria perche’ entrate in un’area interdetta dall’ordinanza sindacale che stabilisce la chiusura di parchi e ville per contrastare la diffusione del Covid-19. Tra i casi irregolari riscontrati ieri anche un’attivita’ commerciale a pochi passi da piazza Navona, non autorizzata all’apertura.

Mentre e’ di poche ore fa un intervento della pattuglia dell’Unita’ Sicurezza Pubblica ed Emergenziale che ha sorpreso un uomo intento a scavalcare il muro per accedere al parco di Colle Oppio. Il 43enne, privo di documenti, e’ stato accompagnato presso l’ufficio di fotosegnalamento del Comando Generale ed e’ stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti disposti dal l’Autorita’ Pubblica.