2 denunce per occupazione abusiva d’area e abbandono di rifiuti

Roma – Dopo un’attenta attivita’ di monitoraggio, gli agenti diretti dal Dott. Massimo Fanelli sono intervenuti nella zona di Casalotti e hanno posto sotto sequestro un’area, di proprieta’ pubblica, che era stata occupata abusivamente e trasformata in un deposito di auto dismesse, ridotta di fatto in una vera e propria discarica: al suo interno rinvenuta una grande quantita’ di rifiuti, quali elettrodomestici, materiale di risulta, calcinacci, legname, oltreche’ una ventina di veicoli in disuso. I responsabili di questi illeciti, titolari di una ditta operante nel settore delle autoriparazioni, sono stati denunciati per occupazione abusiva , abbandono, trasporto e gestione di rifiuti non autorizzata. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale.