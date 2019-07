28enne ubriaco arrestato dopo aver danneggiato auto e colpito poliziotti

Roma – Un cittadino romeno di 28 anni, A.C.I., e’ stato arrestato nella mattinata di ieri per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In stato di ebrezza, ha danneggiato un’autovettura in sosta in via Antonio Pane, nella zona di Montespaccato,. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Commissariato Aurelio e del Reparto Volanti che hanno proceduto ad accompagnarlo negli uffici di Polizia, dove ha iniziato a dare in escandescenze colpendo con un calcio un poliziotto che ha riportato la frattura del metacarpo destro, con 30 giorni di prognosi.