34enne ha subito per mesi la violenza del compagno davanti ai figli piccoli

Roma – I Carabinieri hanno arrestato un uomo, che da diversi mesi maltrattava e picchiava una donna di 34 anni anche davanti ai figli piccoli. I militari sono intervenuti dopo una richiesta arrivata al 112 NUE, e una volta giunti nell’abitazione hanno trovato la donna in stato di forte agitazione ed evidenti segni di percosse.

La donna ha raccontato ai Carabinieri di aver subito poco prima un’aggressione dal compagno, davanti ai figli piccoli, aggiungendo inoltre che tali momenti di violenza andavano avanti da diversi mesi, e che non li aveva mai denunciati. I militari hanno quindi ammanettato l’uomo per portarlo presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata medicata, per le contusioni riportate, presso l’ospedale.