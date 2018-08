Roma: abusivismo, blitz della Polizia a San Pietro

Roma – Sono continuati anche nelle ultime settimane i controlli straordinari di Polizia Amministrativa, disposti dal Questore di Roma e dall’Ispettorato Vaticano, volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona di San Pietro, in particolare in Viale di Porta Angelica, Viale Vaticano, Largo del Colonnato, Piazza del Santo Uffizio e Piazza Risorgimento, nonche’ lungo le direttrici di accesso (limitrofe stazioni treno e metro).

Agenti dell’Ispettorato Vaticano, in raccordo operativo con quelli del commissariato Borgo e con l’ausilio di personale di Polizia RomaCapitale, per gli aspetti di specifica competenza, hanno realizzato mirati servizi di prevenzione e sicurezza, volti a scoraggiare una serie di attivita’ abusive, condotte da commercianti ambulanti e procacciatori turistici, con modalita’ moleste e tali da costituire offesa al decoro ed alla sacralita’ del luogo. Nella maggior parte dei casi si e’ trattato di cittadini stranieri che tentavano la vendita di prodotti (in particolare foulard, cappelli, ombrelli, borse e bevande) ai numerosi turisti che quotidianamente frequentano l’area di San Pietro, nonche’ di promotori turistici privi di licenza, impegnati a promuovere la vendita di biglietti turistici per gite o ingressi ai Musei Vaticani con la formula “Skip the Line” (salto della fila con supplemento prezzo).

Questi i risultati operativi dei controlli realizzati nelle ultime settimane: – Persone controllate: 108, di cui straniere 96; – Stranieri condotti all’ufficio immigrazione per le procedure di espulsione: 15; – Sanzioni amministrative elevate: 65; – Importo totale sanzioni amministrative: 309.840,00 euro; – Denunce penali per vendita di prodotti con marchi contraffatti: 9; – Numero totale prodotti sequestrati (varie categorie merceologiche): 3.490; – Prodotti sequestrati penalmente con marchio contraffatto: 44.