39enne scavalca muro e entra a Villa Torlonia: denunciato

Roma – Oggi pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale di Roma e’ intervenuta, su segnalazione di alcuni cittadini, per una persona intenta a scavalcare il muro di recinzione di Villa Torlonia, all’altezza di via Siracusa. Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno rintracciato all’interno dei giardini un uomo, italiano di 39 anni, che dovra’ rispondere all’autorita’ giudiziaria per violazione dei provvedimenti a contrasto della diffusione del Covid 19 e per invasione di area pubblica.