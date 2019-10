42enne ruba prodotti nel supermercato dove lavora: arrestato

Roma – In zona Salario, un’auto della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento, ha sorpreso un dipendente rubare nel supermercato dove lavora. Il soggetto, un 42enne di Roma, reggeva uno scatolone contenente derrate alimentari.

Interrogato dagli agenti, il 42enne, un impiegato di una ditta di facchinaggio che aveva preso in gestione i lavori di scaffalatura del supermercato, ha risposto che i prodotti all’interno della scatola li aveva regolarmente pagati.

Non convinti dalle affermazioni del sospettato, i poliziotti hanno accompagnato in commissariato l’uomo per approfondire l’accertamento.

E’ stato quindi contattato il direttore dell’esercizio commerciale, che ha escluso la possibilità che l’uomo abbia pagato la merce, affermando inoltre come da giorni registrava ammanchi di prodotti dagli scaffali.

Gli investigatori, insospettiti anche dagli altri furti commessi nel negozio, hanno richiesto al direttore le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Da tali video hanno riscontrato come il facchino, nel giro di pochi giorni, avesse rubato diversi prodotti dagli scaffali.

Il 42enne è stato di conseguenza arrestato con l’accusa di furto e processato con rito direttissimo.