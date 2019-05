A Casal Bruciato arrivano le prime denunce: anche per chi ha urlato ‘Ti stupro’

Roma – Sono scattate le prime denunce per le proteste dei giorni scorsi in via Satta, a Casal Bruciato, contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom.

Non e’ al momento chiaro quante siano le persone denunciate, ma di sicuro tra i soggetti identificati c’e’ anche chi ha rivolto la frase “Ti stupro” all’indirizzo della madre rom con in braccio un bambino, mentre veniva scortata dal Reparto Mobile all’interno ella palazzina.

L’informativa della Digos sta per essere trasmessa all’Autorita’ giudiziaria. Le denunce riguarderebbero soggetti che hanno insultato con frasi razziste i rom assegnatari dell’alloggio.