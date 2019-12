A fuoco appartamento a Nettuno: trovato corpo carbonizzato

Roma – Un uomo di 48 anni e’ morto questa notte in un incendio divampato per cause da accertare, alle 3 circa, nel Comune di Nettuno in Via Santa Lucia Filippini 5. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al quarto piano di un edificio di cinque. Sul posto due Squadre dei Vigili del Fuoco. Al termine dell’intervento e’ stato rinvenuto il corpo carbonizzato dell’uomo. L’edificio e’ stato fatto evacuare. Al momento l’appartamento e’ stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell’incendio. Verifiche in corso.