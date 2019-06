Roma – Dalle 12.20 circa di oggi una densa nuvola di fumo nero si e’ alzata da sotto il cavalcavia sulla via Flaminia, ad altezza Labaro. Ad essere coinvolti dalle fiamme, rifiuti, sterpi e una baracca nella zona circostante la stazione del trenino Roma-Viterbo.

Le fiamme sono state prontamente spente dai Vigili del Fuoco. Notevoli i disagi alla circolazione in particolar modo su via Flaminia in direzione Prima Porta ma nessun ferito. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia di Roma Capitale.