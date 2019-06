Roma – Fiamme la scorsa notte all’interno del Parco delle Valli, a Roma. Un incendio scoppiato alle 3.30 circa ha completamente distrutto il Centro anziani di via Val d’Ala 28. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene, la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Distrutta un’area di circa 200 metri quadrati. Non risultano esserci persone ferite o intossicate. Si indaga sulle cause del rogo.