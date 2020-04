A Roma 13 arresti e 4 denunce per possesso e spaccio di stupefacenti

Roma – Grazie all’applicazione Youpol è arrivata una segnalazione alla sala operativa della Questura. E’ quindi partita la squadra investigativa del commissariato Primavalle in collaborazione con l’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha arrestato due uomini di 23 e 29 anni.

I due sono stati trovati in possesso, presso la propria abitazione, di 50 grammi di cocaina e 3mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. A piazza Tolosetto Farinati degli Uberti, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana 41, hanno arrestato un italiano di 49 anni. L’uomo nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Ha nascosto invece un involucro di colore bianco all’interno della maglietta, la 30enne di origine romena seduta su di un muretto in via Manfredonia. Controllata dagli agenti del commissariato Celio, in abiti civili, e da quelli del Reparto Volanti, in servizio di controllo del territorio, la donna e’ stata arrestata perché trovata in possesso di 7 dosi di cocaina e 580 euro in contanti.