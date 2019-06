A Roma Tre serata dedicata alla Luna: giochi, laboratori e osservazione

Roma – Una serata tutta dedicata alla Luna quella in programma venerdi’ 7 giugno presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Universita’ di Roma Tre. Sono previsti infatti esperimenti, laboratori, dimostrazioni scientifiche, conferenze e seminari divulgativi.

In calendario anche la mostra diffusa ‘LunaGarden’, realizzata in collaborazione con Inaf-Iaps e l’associazione SpeakScience, che permettera’ al pubblico di ripercorrere il viaggio dell’Apollo ed esplorare il paesaggio lunare. L’evento, organizzato appunto dal Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma Tre prevede inoltre, dalle 19 alle 22, la possibilita’ di osservare la Luna attraverso telescopi.

Per i piu’ piccoli la sfida del gioco interattivo ‘Cattura la Luna’ e il laboratorio ‘Martino sulla Luna’. Appuntamento in via della Vasca Navale 84 dalle 19 a mezzanotte.