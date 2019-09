Abusivismo, blitz commissione a Colosseo: necessario più presidio

Roma – Sopralluogo della commissione Commercio contro l’abusivismo commerciale al Colosseo. In un piazzale sgombero da Centurioni, ‘saltafile’, e ambulanti vari – probabilmente anche a causa del largo preavviso del blitz – i membri della commissione, il presidente Andrea Coia e alcuni funzionari della Polizia locale, hanno perlustrato l’area circostante l’anfiteatro Flavio. “Siamo qui- ha detto Coia- anche perche’ abbiamo ricevuto tante segnalazioni, sia da turisti che da agenti della Polizia locale, di varie tipologie di abuso nell’area del Colosseo e in altre aree simbolo della citta’. Questa e’ la seconda uscita della commissione, dopo Fontana di Trevi, luoghi che richiedono maggiore attenzione. L’obiettivo e’ dialogare con la Polizia locale per capire come rispettare questi luoghi, che sono da presidiare maggiormente. Sappiamo delle carenze di organico e facciamo il possibile ma ci sono luoghi dove e’ necessario dire no al commercio abusivo”. A questo proposito, “si sta formando un nuovo governo e speriamo in un ministro dell’Interno piu’ sensibile a queste tematiche perche’ fino ad oggi, a parte i proclami, la collaborazione e’ stata nulla. Auspichiamo qualcuno piu’ dialogante”. Quindi le richieste: “al nuovo Esecutivo chiederemo strumenti piu’ efficaci contro l’abusivismo, che permettano la confisca immediata della merce”. Unici abusivi ‘beccati’ in flagrante alcuni venditori di bottigliette d’acqua e gadget su via di San Gregorio che, alla vista dei caschi bianchi, si sono dati alla fuga.