Accertamenti a Trastevere: due arresti e una denuncia

Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere nello storico quartiere romano. Nelle ultime ore i mirati controlli eseguiti durante la movida hanno permesso di arrestare 2 persone e di denunciarne una. Nel corso di un controllo, un romano di 50 anni, domiciliato a Roma presso una comunita’ terapeutica, nullafacente e con precedenti, e’ stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma.

In manette e’ finito anche un 19enne, disoccupato e con precedenti, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati violazioni alla normativa sugli stupefacenti, che a seguito della perquisizione domiciliare e’ stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish, gia’ suddivisa in dosi.

Una cittadina bosniaca, di 38 anni, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, nullafacente e con precedenti penali, e’ stata fermata per un controllo in via della Scala e denunciata a piede libero per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale del divieto di soggiorno nel Comune di Roma, alla quale e’ sottoposta per 3 anni. In piazza Trilussa, due giovani si sono visti sanzionare per un importo di 300 euro, in violazione dell’ordinanza sindacale anti-alcol, perche’ sorpresi a consumare bevande alcoliche, oltre l’orario consentito, cioe’ dopo le 24. Controllate e identificate 110 persone, alcune di queste sottoposte al regime degli arresti domiciliari.