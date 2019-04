Accoltella 33enne e prende bus per Roma: 24enne in manette

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Roma Montesacro, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 24enne di Subiaco, con precedenti e gia’ colpito da un avviso orale, per tentato omicidio ai danni di un 33enne sempre del luogo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il pomeriggio del 18 aprile, nei pressi del capolinea Cotral di Subiaco, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il 24enne ha estratto un coltello e colpito ripetutamente al tronco la vittima, per poi far perdere le proprie tracce dopo essere salito a bordo di un bus diretto nella Capitale.

Le tempestive indagini hanno consentito di rintracciare, nel giro di qualche giorno, il malvivente all’interno di un appartamento ricavato dentro una ex casa di riposo, da diversi anni occupata, situata nella zona di Casalboccone. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare un coltello, ritenuto essere l’arma utilizzata per il ferimento, e i vestiti, sporchi di sangue, indossati al momento dell’aggressione. Il malcapitato si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Il fermato, al termine dell’interrogatorio di garanzia, e’ stato trattenuto presso il carcere di Roma Rebibbia.