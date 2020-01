Accoltella vicino di casa, convalidato arresto 77enne poi rimesso in libertà

Roma – E’ stato convalidato l’arresto del 77enne romano che questa mattina, alle 7 circa, ha accoltellato il suo vicino di casa nell’androne di una palazzina in via Pasquale II, in zona Primavalle a Roma. Il tribunale monocratico ha pero’ disposto la scarcerazione del 77enne che non sara’ sottoposto ad alcuna misura cautelare. L’uomo ha accoltellato il vicino di casa dopo l’ennesima lite condominiale. La vittima, un 40enne, e’ stato portato all’ospedale Aurelia Hospital con una profonda ferita alla mano e giudicato guaribile in 10 giorni. Il 77enne e’ stato arrestato poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio e trasportato in tribunale per la direttissima.