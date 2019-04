Acea organizza pranzo Pasquetta per senzatetto: iniziativa al 13esimo anno consecutivo

Roma – Per il tredicesimo anno consecutivo, il Cra Acea organizza, in collaborazione con la Comunita’ di Sant’Egidio, il pranzo di Pasquetta per i senzatetto della citta’ di Roma. All’evento di solidarieta’, in programma lunedi’ 22 aprile a partire dalle 12, circa 300 clochard saranno ospiti presso il Circolo Sportivo Acea, in via Angelo Battelli.

Dopo il pasto, servito a tavola da volontari del Circolo Ricreativo Aziendale Acea e della Comunita’ di Sant’Egidio, seguira’ un momento di svago e intrattenimento. “Con questo evento di solidarieta’, si rinnova una collaborazione- quella tra Cra Acea e Comunita’ di Sant’Egidio- che prosegue ininterrotta dal 2005, concretizzandosi nei tradizionali pranzi dell’Epifania e di Pasquetta, diventati entrambi appuntamenti fissi per i senzatetto della Capitale”.