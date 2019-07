Acilia, quattro arresti e una denuncia dopo controlli antidroga

Roma – Nelle ultime ore a Roma, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno effettuato molteplici controlli e verifiche che hanno consentito di arrestare 4 persone e denunciarne in stato di liberta’ un’altra. In particolare, i Carabinieri hanno organizzato degli specifici servizi antidroga monitorando un’abitazione di via Ludovico Cardi, dove era stato notato un anomalo andirivieni di persone. L’irruzione dei Carabinieri ha consentito di scoprire e sequestrare nell’abitazione, abitata da un operaio 39enne e incensurato, molteplici dosi di hashish pronte per essere smerciate, tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente, nonche’ la somma di quasi 400 euro in contante, frutto dell’attivita’ illecita. Il pusher e’ stato, quindi, arrestato per detenzione al fine dello spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre per lo stesso reato, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette, nella giornata di ieri, ai polsi di una donna 41enne del luogo con trascorsi penali alle spalle. I militari, che tenevano sotto osservazione da diverso tempo la sua abitazione di largo Villani per uno strano via vai di giovani ragazzi, che uscivano dopo poco tempo andandosene frettolosamente, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare; l’operazione ha consentito di rinvenire numerosi involucri di stupefacente contenenti cocaina e marijuana, pronti per essere smerciati, nonche’ il materiale necessario per il relativo confezionamento delle dosi. Durante tale ispezione e’ stato rinvenuto, nel giardino di pertinenza, un motociclo, risultato rubato lo scorso 11 maggio nel quartiere Prati di Roma. La malvivente, pertanto, oltre all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovra’ rispondere anche del reato di ricettazione.

Durante i vari controlli, i Carabinieri hanno, inoltre, individuato e arrestato in via Giuseppe Molteni un pregiudicato 48enne che, nonostante fosse agli arresti domiciliari per reati contro la persona e la Pubblica Amministrazione, e’ stato ‘pizzicato’ mentre si trovava in strada a passeggiare tranquillamente, in palese violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento. L’uomo e’ stato nuovamente sopposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Un cittadino albanese di 50 anni, senza fissa dimora, e’ stato invece sorpreso ed arrestato dai Carabinieri, dopo essersi abusivamente introdotto all’interno del giardino di un’abitazione. L’uomo e’ stato individuato dai Carabinieri in flagranza di reato, dopo che la proprietaria dell’abitazione, una donna di 64 anni, alcuni giorni fa aveva denunciato in caserma che uno sconosciuto, in piu’ occasioni, si era illecitamente introdotto all’interno della sua proprieta’. L’arrestato, che dovra’ rispondere dei reati di stalking e di violazione di domicilio, e’ stato accompagnato in caserma, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorita’ giudiziaria. Sempre ad Acilia, infine, i Carabinieri hanno denunciato in stato di liberta’ un 35 enne del posto dopo che all’interno della propria abitazione e’ stato trovato in possesso di una carta di credito, denunciata smarrita nel 2017 dal legittimo proprietario. L’uomo, non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa il possesso di tale carta di pagamento ed e’ stato denunciato dai militari per ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.