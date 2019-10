Acilia: sequestrati panetti di hashish con marchio ‘Top N1’

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato tra Acilia e Fiumicino ventidue panetti di hashish, dei quali 10 riportanti la scritta ‘Top N1’.

Gli investigatori sono stati insospettiti dal continuo andirivieni di due giovani romani che, a bordo di un’auto, si recavano presso uno stabile di Acilia per poi tornare indietro. I sospetti sono poi diventati certezze al momento dell’intervento degli agenti.

Individuata la mansarda, gli agenti hanno fatto visita ai due giovani e una volta all’interno hanno rinvenuto una busta con 12 panetti di hashish confezionati singolarmente. Una volta chiesto l’intervento di altre volanti, gli agenti si sono recati nel luogo in cui i due vivono.

A casa di un 39enne romano con precedenti penali, residente a Fiumicino i poliziotti hanno trovato ulteriore droga e un paio di coltelli a serramanico, mentre a casa del complice ad Acilia, un 21enne con precedenti, hanno ritrovato 10 panetti di hashish con il marchio in rilievo ‘Top N1’ e altri 142 grammi di stupefacenti.

Dopo l’udienza di convalida, per il 21enne si sono aperte le porte del carcere, mentre per il 39enne in attesa di udienza si prospettano i domiciliari.