Acqua Acetosa, cade albero su carreggiata: nessun ferito

Roma – Nessun ferito a seguito della caduta di un albero in via di Sant’Elia, in prossimita’ di via dell’Acqua Acetosa, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti si sono attivati immediatamente per tagliare e rimuovere i rami in modo da liberare la strada il prima possibile, in attesa del successivo intervento di competenza del Servizio Giardini.