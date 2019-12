Addobbi Natale pericolosi: due denunce e sequestrati 5 mln pezzi

Roma – Ammontano a oltre 5 milioni gli addobbi natalizi non sicuri sequestrati nella Capitale e a Tivoli dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due persone per i reati di frode in commercio, ricettazione e violazione alla normativa speciale sulla sicurezza.

I ‘Baschi Verdi’ del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno intensificato la vigilanza proprio in vista delle imminenti festivita’ natalizie e, dopo alcuni sequestri nei confronti di venditori ambulanti e negozi della Capitale, hanno individuato due punti vendita uno ubicato nella periferia orientale della citta’ e l’altro a Tivoli entrambi nella disponibilita’ di societa’ riconducibili a soggetti di nazionalita’ cinese, al cui interno erano esposte luminarie natalizie con marchio Ce indebitamente apposto.

La perquisizione dei locali ha permesso di rinvenire catene di luci di Natale non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, potenzialmente malfunzionanti e, quindi, possibile causa di cortocircuiti o incendi. La loro immissione in commercio avrebbe consentito di conseguire ricavi per oltre un milione di euro.

Sono in corso approfondimenti per ricostruire la filiera distributiva e individuare le fonti di approvvigionamento ed eventuali clienti delle societa’. L’operazione si inserisce nel piu’ ampio dispositivo della Guardia di Finanza volto alla salvaguardia della salute pubblica, oltre che alla tutela dell’economia legale e degli imprenditori onesti.