Adm: bloccata spedizione 140 tonnellate rottami verso Egitto

Roma – I funzionari ADM appartenenti alla Sezione Operativa di Roma Est dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, nel corso dei consueti controlli sui flussi di merci in esportazione hanno bloccato una esportazione di alcune decine di tonnellate di rottami costituiti da parti di mezzi di trasporto che, non essendo stati preventivamente “bonificati” (ovvero privati di quei componenti tossici e inquinati per l’ambiente, quali l’olio lubrificante), sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti tossici, la cui esportazione è vietata dalle leggi dell’Unione Europea.

La merce era stata presentata per lo sdoganamento presso l’Ufficio delle Dogane di Roma 1, ma i funzionari della Sezione Operativa di Roma Est, a seguito della preventiva analisi dei rischi e sulla base delle banche dati in disponibilità di ADM, l’hanno bloccata per effettuare più approfonditi controlli.

I funzionari doganali hanno quindi riscontrato l’illiceità della esportazione della merce in questione (vi erano, tra l’altro, motori di camion pieni di olio lubrificanti e altre parti meccaniche, quali gli assali, la cui esportazione era vietata) e quindi, con la collaborazione dei Carabinieri Forestali della Stazione di Guidonia di Montecelio, hanno proceduto a sequestrare tutto il carico in partenza.

Il titolare della ditta organizzatrice della spedizione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falso ideologico e traffico internazionale di rifiuti L’intervento effettuato dai funzionari doganali si inserisce nell’ordinaria attività di contrasto agli illeciti di natura extra-tributaria nei traffici internazionali di competenza dell’Agenzia delle Dogane, tra i quali va assumendo un rilievo sempre maggiore, quello del presidio dell’ambiente. (Agenzi Dire)