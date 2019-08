Aeroporto Fiumicino, 4 persone denunciate per furto

Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma durante il maggior flusso di passeggeri in queste giornate di agosto hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. I militari hanno denunciato quattro passeggeri per furti all’interno degli esercizi commerciali. Si tratta precisamente di tre uomini, un cileno di 35 anni e due italiani di 49 e 21 anni e una donna cilena di 37 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area nazionale dell’aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di oltre 500 euro, e’ stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Nel corso del servizio, svolto nell’arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i Carabinieri hanno identificato 123 persone, controllato circa 27 veicoli, contestato 7 sanzioni amministrative al codice della strada.