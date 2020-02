Aggredì passante con spranga per sigaretta: arrestato

Roma – Arrestato dalla Polizia di Stato uno degli autori della brutale aggressione avvenuta nel dicembre scorso nei pressi della Farnesina, a Roma. Ieri mattina, dopo piu’ di un mese di indagini e ricerche, gli agenti del commissariato Ponte Milvio, diretto da Antonio Soluri, su viale Tor di Quinto, hanno fermato un 43enne di origini romene. La vicenda che ha portato all’arresto del 43enne risale alla fine di dicembre: la vittima, connazionale del 43enne reo di essersi rifiutato di offrire una sigaretta, e’ stato malmenato da un gruppo di persone. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’odierno arrestato avrebbe colpito il malcapitato con una sbarra di ferro, provocandogli varie fratture per le quali e’ tuttora ricoverato. Il soggetto, che vive in Italia senza una dimora abituale, e’ stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria ed e’ stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura. Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare gli altri partecipanti all’aggressione. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.