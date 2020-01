Aggredisce 2 persone per rubare borse e cellulari: arrestato 24enne

Roma – Arresto lampo a Roma da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni e del Reparto Volanti. Una donna e due uomini sono stati percossi e rapinati di notte a distanza di mezzora in zona Appio.

L’autore delle rapine e’ un italiano che ha creduto di farla franca, ma e’ stato arrestato poco dopo presso la sua abitazione dai poliziotti risaliti a lui, grazie alle minuziose descrizioni fisiche fornite dalle vittime e alla geolocalizzazione del cellulare rubato ad una di esse e cadutogli a terra.

Sono le 23.45 quando al 112 Nue arriva la segnalazione di un uomo che riferisce di essere stato colpito con un violento pugno al volto ed essere stato scaraventato a terra per poi essere derubato di borsello, cellulare e chiavi della macchina.

Sul posto immediatamente sono accorsi i poliziotti che, raccolte le descrizioni fisiche e le modalita’ della rapina, hanno fatto scattare le ricerche in zona.

Dopo pochi minuti, una nuova richiesta arriva al Nue: questa volta e’ una donna che riferisce all’operatore di essere stata aggredita, scaraventata a terra e poi rapinata della sua borsa mentre camminava a piedi insieme ad un suo amico in via Britannia.

Immediate le ricerche del ladro che, grazie alla geo localizzazione del cellulare, e’ stato rintracciato mentre tornava a casa. Con ancora indosso i vestiti intrisi di sostanza ematica, identici a quelli descritti dalle vittime, e’ stato fermato e portato negli Uffici del commissariato San Giovanni.

Riconosciuto senza ombra di dubbio dalle parti lese, l’uomo, 24enne romano, e’ stato arrestato per rapina continuata e lesioni personali e per tentata rapina ai danni dell’amico della vittima di via Britannia. Al termine del processo e convalidato l’arresto, per il 24enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.