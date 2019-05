Aggredisce compagna e ferisce figlioletto di 2 mesi: arrestato

Roma – È stato arrestato a Roma per maltrattamenti in famiglia un cittadino romeno di 26 anni che all’alba di ieri ha aggredito la compagna e un coinquilino. Nella lite, scoppiata in un appartamento in via Aliscafi a Ostia, e’ rimasto ferito anche il figlio di appena due mesi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Ostia, l’uomo, tornando a casa alle 4 del mattino completamente ubriaco, ha aggredito il coinquilino, un cittadino egiziano di 33 anni, e poi la compagna, anche lei romena, di 33 anni.

Dopo averla spintonata, la donna e’ finita contro il lettino in cui dormiva loro figlio. Il piccolo, caduto a terra, ha riportato un lieve trauma cranico, ma le sue condizioni sono buone. Il romeno e’ stato arrestato dai Carabinieri intervenuti sul posto e portato nel carcere di Regina Coeli.