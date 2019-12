Roma – Un 24enne ecuadoregno e’ stato arrestato ieri dalla Polizia a Roma per il reato di tentata rapina. L’uomo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, ha aggredito in piana notte il gestore di un negozio di alimentari in via di Torrevecchia per impossessarsi dell’incasso. L’uomo e’ stato immediatamente bloccato dagli agenti del reparto Volanti e del commissariato Ponte Milvio intervenuti sul posto.