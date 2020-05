Roma – È stato denunciato a piede libero dalla polizia il 21enne che, oggi alle 12.50, ha aggredito la madre con un coltello da cucina, in un appartamento di via Primo Acciaresi, in zona Tiburtina, a Roma. Il 21enne ha poi aggredito anche i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Sant’Ippolito intervenuti sul posto. Il ragazzo e’ stato infine bloccato e denunciato.