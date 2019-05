Aggredisce uomo con pezzo di bottiglia rotta: arrestato

Roma – La scorsa notte a Roma, in via di Santa Croce in Gerusalemme, un cittadino del Marocco di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ha aggredito un cittadino straniero di 22 anni del Gambia, da cui pretendeva di farsi consegnare una non meglio indicata somma di denaro e il cellulare.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito nella zona proprio in quel momento, hanno notato quello che stava accadendo e sono intervenuti subito. L’aggressore alla vista della gazzella dell’Arma e’ subito fuggito, ma poco dopo e’ stato raggiunto ed immobilizzato. La vittima e’ stata invece soccorsa e portata all’ospedale San Giovanni dove e’ stata medicata e trattenuta in osservazione con riserva di fornire la prognosi.

Il 40enne e’ stato ammanettato e portato in caserma, trattenuto a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Dovra’ rispondere dei rati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali.