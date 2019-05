Aggredito nel suo autolavaggio e accoltellato: due denunce

Roma – Un uomo di 42 anni, egiziano, e’ stato accoltellato sabato pomeriggio a Roma nel suo autolavaggio in via Quinto Sertorio, a Cinecitta’, da due cittadini di origini romene di 30 e 36 anni. L’aggressione, con una coltellata alla gamba destra, e’ arrivata al culmine di una lite iniziata per futili motivi.

Al loro arrivo sul posto i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Casilina hanno trovato la vittima mentre tratteneva uno dei due aggressori. L’altro romeno, datosi alla fuga, e’ stato rintracciato poco dopo all’interno di un insediamento in via Saredo, in zona Palmiro Togliatti.

I due sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. La vittima e’ stata medicata al Policlinico Casilino e giudicata guaribile in 15 giorni.