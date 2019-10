Aggressione giovane di Ardea a Nettuno: c’è un fermo

Roma – Bivio importante per dar forma al volto e al nome dell’aggressore di Nettuno, che una decina di giorni fa assalì un giovane ragazzo di Ardea. La vittima venne malmenata brutalmente e più volte accoltellata al volto, finendo poi sul lettino della sala operatoria a seguito della rottura di una gamba. Dalle prime indagini emerse il giovane era arrivato davanti al nosocomio trasportato da due amici, che però lo scaricarono davanti all’entrata e preferirono scappare per non dover lasciare le proprie generalità.

A tal proposito, ricostruendo gli eventi a partire da quei fatti la Polizia ha fermato un ragazzo nelle ultime ore. L’accusato sarebbe un uomo di 30 anni, originario di Anzio, al momento agli arresti con l’accusa di lesioni gravissime.

I poliziotti lo hanno intercettato all’interno di un hotel, dove si era stabilito proprio a seguito dell’aggressione effettuata qualche giorno prima.