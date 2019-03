Aggresssione e offese a donna di colore: 44enne denunciato

Roma – Ha visto transitare su piazza Euclide una giovane donna di colore che teneva per mano una bambina e sulle spalle un altro figlio in tenera eta’ ed al suo passaggio ha provato a farla cadere. Poi, non essendo riuscito nell’intento, ha iniziato a sferrarle dei calci sui glutei e dei pugni al volto, rivolgendole degli epiteti offensivi a sfondo razziale. Sulla piazza fortunatamente era presente un agente della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, libero dal servizio, che e’ immediatamente intervenuto immobilizzando l’aggressore, che per tutta risposta ha iniziato ripetutamente ad insultarlo con aria di sfida.

Sul posto e’ giunta in breve una pattuglia del commissariato, diretto da Ermanno Baldelli, che ha aiutato al donna a rialzarsi ed ha definitivamente preso in consegna l’aggressore, un italiano di 44 anni conducendolo in ufficio, dove ha continuato a deridere ed oltraggiare i poliziotti. Al termine, per il 44enne e’ scattata la denuncia all’autorita’ giudiziaria. Dovra’ rispondere di discriminazione razziale, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identita’. Lo comunica in una nota la Questura di Roma.