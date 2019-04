Al via iscrizioni per partecipare a E-Parade Roma, in programma 13 aprile

Roma – Dall’hoverboard al monopattino, dalla bici elettrica al longboard, tutti rigorosamente elettrici: saranno loro i protagonisti della prima Electric Social Parade di Roma, la parata di mezzi ecologici ed elettrici a 2, 3 o 4 ruote, che il prossimo 12 aprile scenderanno in pista per girare sul circuito dell’E-Prix all’Eur, in programma sabato 13 aprile.

La parola d’ordine della E-Parade e’ divertimento, per questo la manifestazione prevede anche un dress code a tema ‘carnival’: sara’ possibile scegliere il costume piu’ divertente, mettere su una squadra con i propri amici e condividere le foto sui social. Per partecipare alla festa eco-friendly basta avere piu’ di 12 anni e iscriversi gratuitamente compilando il form che si trova al link https://www.fiaformulae.com/eparade, entro le 18 dell’11 aprile. La E-Parade non e’ competitiva, non prevede premi in palio e, importante, non sono ammessi sul tracciato i mezzi immatricolati.