Albania, altre 13 scosse. Almeno 13 vittime e oltre 600 feriti

Roma – Sono almeno 13 le vittime del terremoto che ha colpito nella notte l’Albania: lo ha riferito oggi un portavoce del ministero della Difesa, citato dai media di Tirana.

Secondo fonti di stampa concordanti, i feriti provocati dal sisma sono invece oltre 600.

L’epicentro del terremoto, con magnitudo di 6,4 gradi, seguito in giornata da nuove scosse, e’ stato localizzato a 34 chilometri a nord-ovest di Tirana. Il sisma e’ stato avvertito anche in Sud Italia e in Serbia, fino a Novi Sad, a 700 chilometri di distanza.