Alessandrino, furto di gioielli in appartamento. Un arresto

Roma – Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino romeno di 31 anni, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di concorso in furto aggravato. L’uomo, insieme a un complice, e’ riuscito a forzare la grata di protezione della finestra di un appartamento di via Casilina e, approfittando dell’assenza dei proprietari, ha iniziato a fare razzia di gioielli e oggetti di valore. I servizi preventivi messi in atto dai Carabinieri di Roma in occasione dell’estate proprio per prevenire i furti in appartamento ha fatto si che una pattuglia dei militari del Nucleo Radiomobile riuscisse a intervenire e bloccare il 31enne. Il complice e’ riuscito a darsi alla fuga e a far perdere le sue tracce, ma e’ attivamente ricercato. La refurtiva e’ stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il ‘topo d’appartamento’ e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.