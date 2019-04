Alla guida senza patente tenta manovra evasiva per eludere posto blocco: 2 arresti

Roma – Hanno notato il posto di controllo dei Carabinieri e all’alt, invece di fermarsi, hanno ingranato la marcia tentando la fuga. E’ accaduto, la scorsa notte, in via Prenestina, a Roma. In manette, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, sono finiti una 24enne originaria di Napoli e un 25enne della Repubblica Centroafricana, entrambi domiciliati a Roma e gia’ noti alle forze dell’ordine.

Impegnati in un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’alt ai due che viaggiavano a bordo di un’auto di un’azienda di car sharing della Capitale, ma la loro richiesta e’ stata ignorata e il veicolo ha accelerato e proseguito la marcia. Ne e’ nato un breve inseguimento, terminato in via Latisana, dove i fuggitivi, a causa di una brusca e pericolosa manovra, hanno impattato contro un’autovettura parcheggiata lungo la via.

La coppia non ha riportato ferite e, dopo essere stati ammanettati, i Carabinieri hanno scoperto che la fuga e’ scattata perche’ la 24enne era alla guida del veicolo senza patente. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa di rito direttissimo.