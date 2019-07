Allarme bomba al Palatino, intervento artificieri a San Sebastiano

Roma – Falso allarme bomba, alle 13.30 circa, attorno alle mura della chiesa di San Sebastiano sul colle Palatino, a Roma. A far scattare l’allerta, il ritrovamento di un oggetto sospetto: un involucro di forma cilindrica dal diametro di 5 centimetri e lungo 40, con una scritta in inglese. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno scoperto che il misterioso oggetto non era esplosivo.