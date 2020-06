Alleanza per Roma: Borzì (Acli): “Aderiamo per contribuire”

“Il sistema delle ACLI di Roma e provincia accoglie con gratitudine l’appello di Papa Francesco e del cardinale Vicario De Donatis, che ha invitato chiesa, istituzioni, associazionismo e persone di buona volontà a collaborare per affrontare le difficoltà della nostra società di oggi e di domani.

Per questo aderiamo convintamente all’”Alleanza per Roma”, mettendo a disposizione in maniera dedicata gli sportelli gratuiti del Patronato ACLI per l’esigibilità dei diritti, attraverso i quali molte persone possono accedere ad agevolazioni e misure di sostegno che non conoscono, e i Corner Job nati con il Cantiere “Generiamo lavORO”, attraverso i quali, in un momento di grave crisi, vogliamo contribuire con strumenti concreti a restituire dignità al lavoro, in particolare delle nuove generazioni”.

È quanto dichiara LIDIA BORZÌ, presidente delle ACLI di Roma e provincia in merito alla presentazione del Fondo Gesù Divin Lavoratore al palazzo Apostolico Lateranense e alla nascita del progetto “Alleanza per Roma”.

“Valorizzare le reti – aggiunge BORZÌ – è un impegno che come ACLI di Roma cerchiamo di portare avanti quotidianamente, pertanto siamo pienamente convinti che questa Alleanza per Roma possa essere la strada maestra per risollevare le sorti della Capitale”.