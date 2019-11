Altra stazione metro fuori uso: Manzoni chiusa per ‘guasto tecnico’

Roma – Lunedì amaro per i passeggeri della metropolitana di Roma. La stazione Manzoni della metro A risulta infatti chiusa. Non è l’unica: cancelli chiusi, ormai da mesi, anche alla stazione Barberini – in pieno centro – e a Baldo degli Ubaldi, dallo scorso 18 ottobre.

“La metropolitana di Roma è come il codice Morse: linea, punto, punto, punto, linea. Barberini, Baldo degli Ubaldi e oggi anche stazione Manzoni chiuse! Servizio inefficiente e a singhiozzo, il trasporto pubblico lancia il suo allarme Sos alla Raggi“. A scriverlo è la consigliera capitolina Pd, Ilaria Piccolo, su Twitter.

Ufficialmente la stazione è chiusa per “guasto tecnico”, come scritto dal profilo ufficiale di Atac su Twitter.