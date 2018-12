Ama: domenica ultima raccolta straordinaria dell’anno in municipi dispari

Roma – Domenica 16 dicembre, decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non e’ una discarica”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, che ha permesso di raccogliere nei primi 9 appuntamenti oltre 1.600 tonnellate di materiali.

Dalle 8 alle 13, nei municipi dispari l’azienda mettera’ a disposizione complessivamente 25 siti: 19 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 6 Centri di raccolta aziendali presso cui i cittadini potranno consegnare sia i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.).

Anche i Centri di Raccolta situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale. Presso l’eco-stazione di via Cina angolo via Fosso del Torrino – area parcheggio (IX municipio) e il Centro di raccolta di via Artuto Martini – Corviale (XI municipio), grazie alla collaborazione tra Ama e l’Associazione “Joni and Friends Italia” Onlus, i cittadini potranno consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, ecc.) da donare a persone diversamente abili bisognose. Cosi’ in un comunicato Ama.