Ama: ecco piano azienda in vista del ‘Concertone’ in piazza San Giovanni

Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale di pulizia in occasione del tradizionale concerto del 1 maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che si svolgera’ come di consueto in piazza San Giovanni. Anche nel backstage del concerto saranno attivi i servizi dedicati di raccolta differenziata delle varie frazioni (organico, carta, vetro, plastica e metalli). Lo comunica Ama in una nota.

Per motivi di sicurezza, e’ scattata la rimozione di circa 40 cassonetti dalle aree di piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali gia’ a partire da giovedi’ 2 maggio. Per tutte le attivita’ nell’area del concerto (compreso il pre e il post evento), Ama mettera’ in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 130 operatori e 40 mezzi (spazzatrici, innaffiatrici, lavastrade, mezzi a vasca, bilici, compattatori, pale meccaniche, ecc.), che saranno assistiti da un’officina mobile.

Presidi Ama saranno inoltre attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio, dove saranno anche posizionati 25 cestoni getta-rifiuti “a vista”. Subito dopo la conclusione del concerto avranno inizio le operazioni per rimuovere dalla piazza e dalle strade limitrofe i rifiuti accumulati (cartacce, bottiglie, ecc.) in modo da garantire nel minor tempo possibile la riapertura della regolare viabilita’ nelle vie coinvolte. Gli interventi di pulizia andranno avanti per tutta la notte e proseguiranno fino a quando non saranno state ripristinate condizioni di decoro nell’area interessata.

Squadre dedicate effettueranno interventi mirati di pulizia anche nell’area verde antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, con operazioni di rifinitura presso l’area backstage dopo le operazioni di smontaggio del palco con orari definiti in sede di conferenza dei servizi. Dalle 5 di mattina, poi, verranno effettuate operazioni di igienizzazione e sanificazione presso l’area di San Giovanni in Laterano, le zone di afflusso/deflusso adiacenti la Stazione FS Termini, ecc.