Ama: installati tornelli per accedere all’impianto Tmb di Rocca Cencia

Roma – “Per la prima volta installati i tornelli di accesso del personale all’impianto Tmb Ama di Rocca Cencia. I primi due rilevatori di ingresso allo stabilimento, collocati in prossimita’ dell’entrata pedonale di sinistra, sono entrati in funzione dal 18 aprile. L’installazione dei rilevatori elettronici consentira’ il controllo degli accessi all’area e apportera’ un complessivo e significativo miglioramento della sicurezza interna”.

“All’interno dell’impianto sono inoltre state posizionate, sempre per la prima volta, due telecamere nella vasca di ricezione, le cui immagini vengono videoregistrate e visualizzate presso la portineria -spiega la nota Ama-. Sono stati inoltre installati nell’area di ingresso dei veicoli speciali sensori in grado di rilevare l’eventuale presenza di sostanze radioattive all’interno dei rifiuti. Ama inoltre ha avviato i lavori di rifacimento della pavimentazione e della nuova delimitazione del perimetro dell’area pedonale e, entro la fine di maggio, entreranno in funzione altri due tornelli, uno dei quali riservato ai diversamente abili”. Cosi’ in un comunicato Ama.