Ama presenta piano per Maratona: 160 operatori e 60 mezzi decoro

Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale per assicurare il decoro urbano nelle strade interessate dalla XXV edizione della Maratona Internazionale di Roma e dalla stracittadina non competitiva, in programma domenica 7 aprile. Lo comunica in una nota Ama.

Per motivi di sicurezza, domani sera scattera’ la rimozione dei cassonetti stradali su via Cavour, nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e largo Venosta. I contenitori saranno riposizionati nelle sedi abituali gia’ dalla serata di domenica. Per la Maratona saranno in azione complessivamente circa 170 operatori con l’ausilio di oltre 60 mezzi (furgoncini, spazzatrici, lava-strade, cassoni scarrabili, autobotti, compattatori), che saranno assistiti da un’officina mobile. Il personale sara’ al lavoro fin dall’inizio della competizione.

Squadre ad hoc interverranno in tempo reale per tutelare il decoro in aree nevralgiche: in particolare la zona di partenza, gli 8 punti di rifornimento e i 7 di spugnaggio, la zona di arrivo. Dopo il passaggio degli ultimi atleti, poi, si completeranno progressivamente le operazioni di pulizia e spazzamento negli altri tratti stradali inseriti nel percorso. Squadre speciali interverranno anche nelle vie interessate dalla stracittadina amatoriale di 5 Km., provvedendo al ripristino del decoro urbano.

Sara’ garantita anche la pulizia delle strade intorno al Circo Massimo, compresa l’area verde interna, sede dell’arrivo della non competitiva, che sara’ oggetto di interventi di rifinitura anche lunedi’ 8 aprile (smontaggio palco, stand. Il piano operativo ha anche l’obiettivo di permettere una sollecita riapertura al traffico delle arterie interessate dalla manifestazione, in collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale.

La maratona prevede anche servizi ad hoc di raccolta differenziata: in particolare 28 contenitori (20 bidoncini e 8 cassonetti) per il multi-materiale (contenitori in plastica/alluminio), insieme a 8 cassonetti per i materiali non riciclabili, saranno posizionati lungo via dei Fori Imperiali. Presso l’area esterna del Circo Massimo, saranno collocati 15 cassonetti, di cui 6 per la raccolta differenziata del multi-materiale e 3 per carta/cartone. All’interno dell’area verde, saranno infine posizionati 15 trespoli getta-rifiuti.