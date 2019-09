Anagnina, finto dipendente Cotral tenta furto bus: autista lo ferma

Roma – Oggi alla stazione Anagnina un uomo si è finto dipendente Cotral, è salito a bordo di un autobus bipiano di 14 metri, ha compilato il modulo di guida e ha messo in moto per rubare il mezzo.

Accortosi che qualcosa non andava un autista Cotral ufficiale ha bloccato il fuggitivo e ha dato l’allarme per impedire il furto. Il vero autista ha capito quello che stava succedendo nel momento in cui ha sentito accendersi il motore dell’autobus che gli era stato assegnato. Il malintenzionato è stato poi fatto scendere dal mezzo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.